Salas y Zurita en el ojo del huracán

La actriz Stephanie Salas y el actor Humberto Zurita están en el ojo del huracán luego de que, en el programa de Youtube Kadri Paparazzi se dio a conocer un video de la supuesta pelea que tuvieron en un centro comercial en CDMX.

Las imágenes captadas generaron conversación en redes luego de que se observaran visibles cambios en la actitud de la pareja de actores mientras caminaban por la plaza. Según el relato de los testigos, la noche empezó bien con una cena en un restaurante, pero lo que debía ser una velada de amor terminó en un zafarrancho público. De acuerdo con las imágenes, la tensión estalló justo al salir de una tienda. Mientras Stephanie trataba de mantener la cordura y la serenidad, a Humberto se le olvidó el enamoramiento, se le vio molesto, manoteando y reclamando.

En medio de la polémica, la nieta de Silvia Pinal reapareció en sus redes sociales y lanzó un mensaje. Sin embargo, la actriz no hizo referencia a la discusión que tuvo con su novio, simplemente se limitó a felicitar a su hija Camila Valero, quien celebró sus 29 años.