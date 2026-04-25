Salcido lleva su historia al cine

Cuando al exfutbolista Carlos Salcido le ofrecieron hacer un largometraje sobre su vida, aceptó bajo el entendido de que se mostraría una historia de resiliencia y fuera positivo para la infancia mexicana.

El director Gonzalo Lamela aceptó sin problema y durante dos años puso manos a la obra para hacer Destino guerrero: la historia de Carlos Salcido, que tuvo su estreno mundial en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ahora espera fecha de salida comercial.

Salcido inició su carrera en el equipo Guadalajara, fue seleccionado nacional contabilizando tres copas del mundo y jugó en Europa (Holanda e Inglaterra) por seis años. En lo personal sufrió la muerte de su mamá siendo muy niño y varias carencias económicas. “Es una parte que queríamos construir, una meta después de dejar las canchas. Sabíamos que teníamos una historia padre, de resilencia y no queríamos que quedara solo en nosotros. Hoy en día nos estamos dedicando a la formación de chavitos, de niñas y queríamos mandar este mensaje de ‘sí se puede’”, dijo a su paso por la premier.

Detrás del éxito

“El futbol apareció en mi vida de manera repentina, la gente a veces te conoce por el deporte que hiciste, pero no conoce el detrás de todo lo que pasaste y esa es la parte que quisimos poner, no de cuántas copas levantaste”, subrayó.

En Destino guerrero: la historia de Carlos Salcido se cuenta con entrevistas a exjugadores y entrenadores como el argentino Matías Almeyda, el holandés Ronald Koeman (campeón de Europa) y el mexicano Rafa Márquez.

La producción corre a cargo de Ecocinema, compañía enfocada en contenidos premium como la serie Capitanes de América, la cual ha escudriñado en la vida de futbolistas como el delantero argentino Martín Palermo, el mediocampista colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama y el uruguayo Iván Alonso.