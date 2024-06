Yolanda Saldívar está en la cárcel por el asesinato de la cantante Selena, ocurrido el 31 de marzo de 1995. La autora del crimen, actualmente de 63 años, busca que le otorguen libertad provisional, por lo que podrá salir de la cárcel el próximo mes de marzo de 2025, y si esto ocurre ya tiene planes. Yolanda buscaría reinsertarse con normalidad en la vida laboral y le gustaría “volverse la mano derecha” de Shakira.

De acuerdo con la BBC, Saldívar está interesada la intérprete de “Pies descalzos”, confesión que ha desatado las críticas en redes, donde desde ya alertan a la colombiana para que se cuide de ella. Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla, dijo desde prisión a inicios de 2014 que se trató de un accidente y que nunca tuvo intención de causarle ningún daño a la cantante.

Saldívar es una exenfermera que se convirtió en presidenta de un club de fans de Selena, después en gestora de sus tiendas de ropa y finalmente en su asesina. En la docuserie de dos partes titulada Selena & Yolanda: the secrets between them (Selena y Yolanda: los secretos entre ellas), de Oxygen True Crime, argumenta su cuestionada inocencia.