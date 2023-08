José José, aunque casado, tenía amantes. Y en 2019, cuando Sara Sosa se lo llevó de la Ciudad de México a Miami, presuntamente le mintió al guardaespaldas haciéndole creer que lo rescataba de un secuestro.

Ambas son situaciones que se verán en Mr. Sold Out, película biográfica del “príncipe de la canción” que está afinando su amigo y colaborador Jorge Jiménez, quien se ha encargado de entrevistar a gente cercana al cantante, a fin de corroborar todo lo que pondrá en el filme.

El guión de la cinta era algo que estaba trabajando desde hacía tiempo con el propio intérprete de “El triste” y “La nave del olvido”, fallecido hace casi cuatro años. Jorge y José se conocieron en 2009 y desde entonces trabajaron juntos: José José, quien le cedió los derechos, contaba sus anécdotas y Jiménez las recopilaba. Entre los dos decidían qué iría para la serie de televisión, ya estrenada, y qué para cine.

“Comencé entrevistas confirmando las versiones”, cuenta Jiménez, con carrera en EU con series como CSI y filmes como And starring Pancho Villa as himself. “Una de las personas que entrevisté fue Nancy Castro, compositora con la que él quería cantar cuando regresara a los escenarios. Un día ella y su esposo pasaron por José José a un evento y se dieron cuenta de que la luz que se encendía era la del cuarto piso y no la del primero, donde él estaba. Cuando le preguntaron, contestó que tenía necesidades”.

Jiménez recuerda que en su momento Lino, su guardaespaldas, indicó que fue engañado cuando José José fue sacado de México, pues le dijeron que estaba secuestrado por su asistente y debía ser liberado. “Tardé como dos años para hablar con él, me compartió audios, porque todo lo grababa. Para mí era importantísimo tenerlo”, destaca.

Mr. Sold Out, título tentativo de la película, hace referencias a las presentaciones que, con boletaje agotado, daba José José en ciudades estadounidenses. Los Estudios Universal llevan la primera opción de producción. La Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York serían locaciones.

La historia inicia a mediados de los años 90, cuando el cantante se fue a desintoxicar a una clínica de Minnesota, y concluye con su hospitalización en Miami.