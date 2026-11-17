En fechas pasadas se dio la sorpresiva noticia de la salida de James Gunn y Peter Safran como las cabezas del incipiente universo cinematográfico de DC ya que al final todo indica que los bajos números fueron factor importante para que directivos de Skydance y Warner prescindieran de ellos.

Baja audiencia

Números... números. Al final el cine de superhéroes es un negocio en el que DCU llegaba muy atrasado a la cita con el furor de los fans, quienes no han dejado de acudir a ver las películas producidas por el Universo Marvel.

No es para menos, pues las primeras cintas contemporáneas de Superman y el universo que formó Zack Snyder dejaron un gran peso en números con estrenos que obtuvieron 670 millones de dólares por El Hombre de Acero, 875 por Batman vs Superman, 750 con Escuadrón Suicida, 824 de Wonder Woman y mil 153 de Aquaman.

Muchos intentaron ver en Gun y Safran como los nuevos salvadores del Universo DC, pero ellos tenían una visión diferente hacia dónde llevar todo el cúmulo de personajes, dando visibilidad a los menos populares para llegar hasta el pináculo de los casi dioses.

La realidad es que el exproductor de Marvel, Jeremy Latcham, no retoma, sino que al parecer hará otro reinicio del universo de películas con la presión de mostrar resultados contundentes en taquilla.

Grandes estrellas

Con la caída de los creadores se abre la posibilidad de se logren un par de bombazos: Henry Cavill no descarta volver a interpretar al Hombre de Acero, y se daría luz verde a la cinta de Constantine que los fans esperan con Keanu Reeves.

Asimismo, y aunque no forma parte del canon oficial del Universo DC, Batman II sigue siendo una pieza crucial de las películas de la compañía. Además, está en puerta la serie animada de Mr. Miracle y en esa línea viene Dynamic Duo, que reimaginará los orígenes de Dick Grayson y Jason Todd, los anteriores Robin en las historias, conocidos por su tiempo bajo la tutela de Batman.