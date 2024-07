Algo que también ha provocado polémica en este proyecto, aunque por la participación de la influencer Kimberly, “La Más Preciosa”, a quien el actor Jorge Salinas no dudó en defender recordando el caso de Yalitza Aparicio que debutó con la cinta Roma del director Alfonso Cuarón y obtuvo gran éxito.

Kimberly Irene se suma al elenco de Perfume de Gardenia en el que compartirá escenario junto a estrellas de la televisión como Aracely Arámbula, David Zepeda, William Levy, Cristian de la Fuente, Lyn May, Lis Vega, Rafael Inclán, Luis De Alba y Jorge Salinas, quien salió en defensa de la influencia ante las críticas por su falta de preparación y experiencia.

“Yo recuerdo que la señorita Yalitza Aparicio tuvo una nominación al Óscar, mucha gente criticó la nominación, yo la comparó junto con todos los compañeros que ahora son actores o que no se han preparado para ser actores. Lo que mueve las emociones es el ser humano, no necesitas ser una personan preparada para interpretar un personaje, no voy a decir que se requiere un doctorado para ser actor o actriz, se necesita sentir, transmitir”, dijo el actor en un encuentro con los medios retomado por el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de Youtube.

“Bienvenidos todos aquellos los seres humanos que puedan transmitir una emoción y nos hagan sentir. Lo más importante es que somos gente profesional para darle al público lo mejor y que creemos en el productor Omar Suárez”, añadió.

Luego de que se confirmara su participación en la obra musical los comentarios negativos no se hicieron esperar para Kimberly Irene, quien se dijo preparada para realizar su personaje y aseguró que no necesita clases de actuación. La influencer señaló estar agradecida con las críticas, pues ha sido la clave de su éxito en redes sociales hasta ahora.

Yo no me preparo, simplemente cuando estoy en el escenario soy yo Kimberly y el papel que me toque. Yo no lo ocupo porque los productores me dejan ser un poco yo, porque se ve cuando estás bien estudiada. Yo no soy profesional, pero me gusta la actuación. La crítica no me importa, al contrario, me favorece porque a peona que más critica es la que más opina y de esa gente he crecido”, dijo la integrante de “Las Perdidas” ante las cámaras del programa De primera mano.