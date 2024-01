El empresario Ricardo Salinas Pliego fue tendencia en redes sociales, luego de cancelar un pedido a un cliente de Elektra que había pedido una pantalla por quejarse de que aún no le había llegado a su domicilio, lo que provocó el disgusto del magnate.

Por medio de la plataforma X, un usuario denunció que su pantalla aún no había sido enviada, tras haber sido comprada hace tres días. Ante ello, el fundador de Grupo Salinas tachó de “llorón” al cliente. Asimismo, consideró cancelar el pedido para que “no esté jodiendo”. “Nadie le está robando nada… el pedido fue realizado el 01/01/24 y está dentro del tiempo de entrega, pero para que no esté jodiendo qué le parece si le regresamos sus 11,700 pesos y lo mandamos ‘alv’ por mamón, y así todos contentos”, se lee en la publicación.

Aunado a esto, pidió ayuda a Elektra para realizar la cancelación: “¿@ElektraAyuda le pueden ayudar al joven cancelándole su pedido porque no le llegó en 3 días y le urgía la TV? No me gustan los ‘clientes’ llorones, mándenlo a ‘chasm’”.

Cliente elimina cuenta de X

Finalmente, el cliente respondió al dicho del dueño de TV Azteca. “Cómo le dije, haga que sus empleados de Elektra me envíen ya mi pantalla que compré en línea y listo, continuamos bien, como siempre, yo comprando en su tienda y usted vendiéndome artículos a un precio más razonable”, expresó.

Sin embargo, minutos después, la persona eliminó su cuenta de X.