Salinas Pliego elogia a Fátima Bosch

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, fue tendencia en redes sociales después del enfrentamiento que sostuvo con Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen que se llevará a cabo en Tailandia.

Por medio de la plataforma X, la modelo tabasqueña denunció actos de discriminación por no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento. Aunado a ello, en un video que circula en la misma red social, se observan a Fátima y las demás concursantes prestando atención a la reunión encabezada por Nawat cuando él la confrontó directamente. La tabasqueña trató de aclarar que todo se trataba de un malentendido, pero el ejecutivo no le dio oportunidad de explicarse y la interrumpió con una pregunta tajante: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

Ante la situación, el empresario Ricardo Salinas Pliego salió en defensa de Fátima Bosch, luego del tenso enfrentamiento que la concursante sostuvo con el directivo.

Por medio de redes sociales, el magnate expresó su apoyo a la joven tabasqueña y la animó a no dejarse intimidar. “¡Bravo por Fátima! Así se hace —¿Sabe qué?, no se deje—”, expresó el fundador de Grupo Salinas, citando la famosa frase de Jorge Garralda.