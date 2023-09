El empresario Ricardo Salinas Pliego presumió el nuevo iPhone 15 Pro Max que le regalaron durante una cena con amigos, donde también pudo hacer un breve “unboxing”.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el fundador de Grupo Salinas compartió un video donde muestra su nuevo dispositivo que “está con madre”. “No van a creer que me regalaron ayer, pero me pidieron que no subiera hasta hoy”, se lee en la publicación del magnate.

Aunado a ello, el dueño de Elektra expresó: “Somos esclavos de Apple, pero por voluntad, eh, nada en contra”. Previo al cumpleaños del próximo 19 de octubre, el dueño de TV Azteca consideró celebrarlo en la Arena Ciudad de México.