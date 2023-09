Ricardo Salinas Pliego continúa festejando el aniversario número 30 de TV Azteca. Hace unas semanas lanzó una dinámica para invitar a sus seguidores a ganar uno de los tantos premios, entre los que se incluyen, pantallas, una mansión y muchos artículos más.

Los primeros tres ganadores del concurso obtuvieron una pantalla de 65 pulgadas. Y ahora le tocó el turno a una joven que se llevó un auto como parte de la rifa “Gana con el Tío Richie”, así lo dio a conocer el magnate por medio de la red social X.

Televisión Azteca cumple 30 años desde su fundación, razón por la que su propietario decidió “echar la casa por la ventana” y festejar en grande. Poco a poco se ha dado a conocer la lista de los premios con carros último modelo. “Lloren porque según ustedes no he pagado impuestos, pero yo prefiero, como dice mi amigo el presidente, dar los apoyos directos a la gente para que no se lo roben los #Gobiernicolas. Felicidades Ruth y disfruta de los frutos de mi trabajo”, escribió Salinas Pliego.

Ruth fue la joven que se llevó el vehículo a casa y se dijo emocionada por haber resultado ganadora. A través de un video expresó: “Muchísimas gracias al señor Ricardo Salinas por haber sido yo la afortunada de este gran regalo. Muchísimas felicidades por los 30 años de TV Azteca”.

Salinas Pliego prometió repartir más de 40 millones de pesos “para el pueblo bueno y sabio que me apoya”. Al mismo tiempo, invitó a las personas a seguir participando en el sorteo. Las personas que deseen participar por alguno de los premios del aniversario 30 de TV Azteca deberán seguir los siguientes pasos: ingresar a la página de internet ganaconeltiorichie.com; registrarse con una cuenta de Google o Facebook; completar el formulario con datos personales y preguntas sobre el canal, y enviar sus respuestas.