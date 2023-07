El empresario Ricardo Salinas Pliego recientemente dio a conocer en sus redes sociales que regalará una mansión con valor de 20 millones de pesos, así como autos de lujo. Esto al celebrar los 30 años de la televisora de la que es dueño (TV Azteca).

También dijo que lo hacía porque no le gusta ver tanta pobreza en el país. “Ya me cansé de ver tanto jodido en México y voy a hacer millonarios a algunos de mis seguidores y televidentes”, escribió.

En Twitter, algunos felicitaron al mexicano por la iniciativa de querer regalar una mansión y autos, y los usuarios están al pendiente de cómo será la dinámica para convertirse en los ganadores.

¿Qué tienen que hacer sus seguidores para ganar?

En el video que compartió en sus redes, donde se ve que está disfrutando de sus vacaciones en el mar mediterráneo, detalló que los interesados deberán estar pendientes de las redes sociales. “Ya les iré diciendo cómo va a ser la mecánica, pero pónganse abusados porque todo va a ser por aquí, por las redes sociales”, explicó.

Hasta el momento, no se ha publicado alguna actualización sobre la dinámica para concursar. No obstante, lo recomendable es seguir al empresario para que las notificaciones lleguen en tiempo real al teléfono móvil. Al final de su video, Salinas dijo que la pobreza no tiene nada de bueno y aunque existe naturalmente, no es bueno vivir en esta.

“Ojalá que más mexicanos como yo pensemos que lo bueno y lo bonito es ser ricos, y para ser ricos se requieren muchas cosas, no es una receta fácil; pero ser pobre no tiene nada bueno. A mí me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que yo he logrado con alguno de ustedes”, declaró.