Salinas Pliego responde a Villamil

El 26 de febrero, TV Azteca informó que pondrá en marcha un proceso de reestructuración financiera, corporativa y operativa a través de un concurso mercantil voluntario, cuya petición formal será presentada en los próximos días ante las autoridades correspondientes.

Por medio de un comunicado, difundido por Grupo Salinas, señaló que esta herramienta legal “le permitirá preservar su valor y garantizar la continuidad de sus operaciones”. Cabe mencionar que el anuncio se da luego del pago millonario de impuestos que el grupo hizo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Chocan en redes

El anuncio desató un nuevo enfrentamiento en redes sociales entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil.

Entre señalamientos e ironías, ambos intercambiaron mensajes que rápidamente encendieron el debate digital sobre la situación financiera de la televisora y el papel del gobierno en el tema. “#GrupoSalinas. La televisora @Azteca entra a concurso mercantil (quiebra técnica) mientras que @ElektraMx, también propiedad de @gruposalinas, reportó pérdidas por casi 20 mil mdp en el último trimestre de 2025. Al tío Richie aún le quedan por pagar 18 mensualidades de su adeudo de 22 mil mdp restante con el @SATMX”, dijo Villamil.

Ante esto, el fundador de Grupo Salinas no dudó en responder de inmediato: “Y manos les van a faltar a ti y a todos los que no han entendido que se metieron con la persona equivocada, mi estimado Genare”.

Finalmente, lanzó un guiño a las elecciones presidenciales del 2030. “Nos vemos en el 2030, y veremos si es cierto que estoy en quiebra”, externó.