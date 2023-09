Ricardo Salinas Pliego sospecha que la camioneta Alfa Romeo Tonale Ti que regaló a uno de sus seguidores a inicios de esta semana ya está a la venta en alguna plataforma. El empresario y dueño de TV Azteca ha organizado la entrega de regalos con motivo del 30 aniversario del canal de televisión.

Fue a través de su cuenta de Twitter, actualmente conocido como “X”, que el empresario respondió a un mensaje en el que se insinuó que el anuncio de una camioneta blanca de lujo en una plataforma de venta de vehículos usados correspondería a la recién entregada por el empresario.

En el mensaje publicado por el usuario @mrbetomann se lee: “Será la que acaba de regalar”. Publicación que se acompaña de la imagen de un anuncio donde se ve una camioneta Alfa Romeo, como la recién regalada por Salinas Pliego, en venta por 899 mil pesos. En el anuncio publicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, se indica que la camioneta que tiene 1,000 kilómetros es transmisión automática.

El empresario citó la publicación y escribió: “Muy posiblemente. A veces hay que entender que la riqueza no es para todos, por mi parte yo seguiré intentando cambiar el mundo de las personas, siempre, creo que hay mexicanos que quieren salir adelante”. E incluso bromeó con que los interesados en adquirir el vehículo ofrezcan un precio menor al real. Por otro lado, si llega a ser la que regalé, ofrezcan $750, 000 por ella u hagan la negociación diciendo: al cabo no la pagaste tú, no es tu dinero, no te costó nada”.

El pasado 19 de septiembre, el empresario publicó un video en el que se mostraba el momento en el que Roberto, el ganador de la camioneta Alfa Romeo Tonale recibía el vehículo en Monterrey. Sin embargo, el dueño de Grupo Salinas consideró que Salinas Pliego no se veía lo suficientemente contento. “Ayer cumplí con mandarle la camioneta a Roberto, hasta Monterrey… aunque no se veía muy contento, ¿será que se la hubiéramos dado a alguien que lo pusiera más feliz?”, cuestionó.

Pero no sólo eso, Salinas Pliego arremetió contra el ganador diciendo: “Si no les gustan mis regalos, devuélvanlos para regalárselos a alguien más. Quiero que los mexicanos se sientan felices y salgan de la misera y del pensamiento conformista de tener poquito”. El pasado 19 de julio, el empresario anunció regalos para “apapachar” a sus seguidores por el 30 aniversario de TV Azteca. Incluso se comprometió a regalar una súper casa en algún lugar de México, Con 20 millones de pesos para gastar en los enseres y demás situaciones.

La dinámica se realiza a través de las redes sociales del empresario y consiste en que los interesados en participar se inscriben en la página web que Ricardo Salinas Pliego habilitó para tal fin. Y él es quien decide a los ganadores de los distintos artículos.