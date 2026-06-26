Salir del clóset transformó a Jerry

Los prejuicios, el miedo y el rechazo, es lo que a veces detiene a las personas el vivir libremente su orientación sexual, algo que no afecta solo su vida personal también la profesional, como sucedió con el actor Jerry Velázquez, cuyo deseo de escribir y cantar sus propias canciones tuvieron que quedarse en un cajón porque no se animaba a salir del clóset.

“Las letras no fluían porque estaba intentando no hablar de temas como el género, de la persona a la que le estaba escribiendo, etcétera, y eso me atoraba muchísimo, pero en cuanto salí ante los ojos de todos, me relajé de una manera que me permitió escribir y crear mi música”, explicó.

Destape

Fue en 2022 cuando a través de sus redes sociales publicó un video, donde explicaba que si había tardado en hacer pública esta situación, era por el temor al prejuicio de los demás y que esto afectara futuras ofertas de trabajo; pero gracias a este acto de valentía y empatía con quienes aún no daban ese paso, fue que la creatividad comenzó a fluir e hizo realidad su sueño, su primer EP, titulado Boleros para él, que ya está en plataformas digitales.

“Al ser de Mérida, los boleros es algo que suena mucho en mi vida, es parte de nuestra cultura, creo que lo tengo en el ADN y por eso me genera tanta conexión. La idea de este EP nació cuando estaba en Bogotá grabando una serie, me sentía bastante deprimido y sí, estados como este es de lo que nos agarramos los artistas para poder crear y aquí está el resultado”, declaró.

Jerry explicó que hay todo un movimiento entre los jóvenes músicos, que está haciendo que este género resurja, aunque las propuestas tienden más al bolero pop, pero él se siente muy feliz de sumarse a esta tendencia.

El amor es simplemente amor

Lo que Jerry Velázquez está haciendo en solitario con su propuesta musical, va muy de la mano con su trabajo en el escenario del teatro, por eso se siente muy feliz de hablar de la diversidad y la libertad de amar, a través de la historia de Siete veces adiós: él y él, que vuelve al teatro Ramiro Jiménez.

Se trata de una función especial en la que Jerry Velázquez compartirá el escenario con Aldo Guerra y Rubén Branco, como una forma de celebrar el Mes del Orgullo y de adelantarse al Pride (Marcha del Orgullo LGBT+) que será el 27 de junio en la Ciudad de México. “En esta versión tenemos a un personaje que ya está más cómodo consigo mismo, está fuera del clóset y está más relajado con el tema; pero tenemos a otro que a pesar de que también ya se acepta, sigue teniendo problemas para mostrar ese afecto en público, con miedo al juicio y al qué dirán, y esa es una problemática muy común en cualquier pareja de la comunidad LGBT+ en México”, comentó Velázquez.

Por eso cree que esta puesta en escena es más que oportuna en esta fecha, en la cual se invita a reflexionar en lo mucho que aún falta por trabajar, para tener una sociedad incluyente y respetuosa, por eso no se negó cuando el productor Alan Estrada lo llamó para una fecha. “Es importante hacerla porque al final de la obra vemos las caras de la gente que muestra su emoción, nos llegan mensajes a nuestras redes agradeciéndonos el haber contado esta historia, porque se vieron identificados o porque tienen un familiar que sigue sin aceptarlos del todo. La visibilidad es lo que le deja claro a la gente que existimos, que estamos aquí y que debemos ser aceptados como iguales en esta sociedad”, considera.

El que esta versión esté igualando el éxito de la original, la cual se estrenó hace cuatro años y teniendo como protagonistas a una pareja heterosexual, es porque los mismos que escribieron ese libreto, también hicieron la adaptación de la modalidad Él y él, es decir, Alan Estrada y Salvador Suárez, según palabras de Jerry.