Salma visita museo de Frida Kahlo

La actriz Salma Hayek visitó el Museo Frida Kahlo, en Coyoacán, Ciudad de México, y la Casa Azul celebró esa visita. “En la #CasaAzul celebramos la visita de @salmahayek, quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura. -Salma Hayek. Un gesto que honra el legado de #FridaKahlo”, se lee en el post del recinto, que fue publicado en español e inglés. Hay que recordar que hace poco más de 20 años, Salma grabó ahí algunas escenas de la película Frida en su papel de protagonista.

La visita llega en un momento clave para la actriz, quien fue nombrada Embajadora Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, durante el sorteo de grupos celebrado en Washington D. C. Ahí compartió escenario con Matthew McConaughey, también embajador del torneo, y se robó reflectores al aconsejar al exfutbolista Rio Ferdinand: “Disfrútalo, siente el momento. Todo va a estar bien. Confía en el proceso”.