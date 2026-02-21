Salón Basalto cerrará sus puertas

El Salón Basalto, dentro de La Quiñonera, cerrará sus puertas este sábado 21 de febrero. Se trató de una exposición con curaduría participativa cuya primera edición se realizó durante la Semana del Arte CDMX 2026, que inició el 4 de febrero y concluirá este fin de semana.

Salón Basalto, que se programa de forma anual, explora otras formas de comercializar arte que no se apegan al modelo de stand en las ferias, para construir en su lugar relaciones con la comunidad y fomentar el diálogo. La intención es pensar la venta no solo como resultado y objetivo, sino como una práctica cultural en sí misma.

La curaduría colectiva fue coordinada por Bernardo Sánchez, Clara Miquel y Constanza Estrada Trujillo. Participaron también La Quiñonera y los colectivos Hijxs del Maíz, MalPaís y Tsurus, además de artistas de forma individual y las galerías Tianguis Neza y Liliput.

Museografía colectiva

El Salón Basalto representa que La Quiñonera, lugar emblemático del arte contemporáneo en el barrio Candelaria de Coyoacán, acogió nuevas narrativas emergentes, además de aquellas que le han dado identidad a lo largo de su historia.

Sus organizadores explican que está inspirado en ejercicios curatoriales no lineales y que plantea una museografía colectiva donde las obras, provenientes de galerías, colectivos y espacios independientes, generan cruces conceptuales, tensiones y lecturas compartidas.

El objetivo, a partir de esta resignificación de objetos, contextos y narrativas, fue activar nuevas dinámicas de valor, abrir conversaciones distintas con coleccionistas y ampliar las formas en que las obras u objetos circulan, se explican y se adquieren.

En su “Manifiesto”, Salón Basalto plantea que el trabajo colectivo y el diálogo se articulan como metodologías de producción más que como posicionamientos discursivos; que las obras se construyen en relación, mediante intercambios, cuidados y afectos compartidos, privilegiando la transformación frente a la ruptura.

En ese sentido, apuntan: “La Quiñonera se presenta como un espacio de pausa y continuidad, donde lo archivado no queda fijado al pasado, sino que permanece disponible para nuevas lecturas y activaciones”.