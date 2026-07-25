Salón de belleza llegará a Venecia

La novela Salón de belleza, del escritor mexicano Mario Bellatin, verá la luz en el próximo Festival Internacional de Cine de Venecia, donde su versión cinematográfica será estrenada.

El filme, ópera prima de la actriz Nathalia Acevedo, sigue a un hombre gay y dueño de uno de esos recintos, el cual se convierte en refugio para las personas en medio de una época de enfermedad mortal.

Salón de belleza formará parte de la sección Jornadas de los Autores, la cual tiene como fin llamar la atención sobre el cine de alta calidad, sin restricción alguna, con especial atención a la innovación, la investigación, la originalidad y la independencia. “Es una película sobre la dignidad, el cuidado y la belleza que persiste incluso en los momentos más oscuros. Habla de la necesidad humana de ser vistos, acompañados y reconocidos hasta el final”, dice la productora, Paulina Valencia.

“Nos emociona que una película mexicana que habla de la dignidad, el cuidado y la belleza de la existencia encuentre su primera audiencia mundial en un espacio tan relevante para el cine contemporáneo”, agrega.

Escritura

La novela original de Salón de belleza (publicada en 1994) ha sido traducida a 18 idiomas y fue elegida en 2007 como una de las 100 mejores historias de los 25 años previos. Y su autor ha sido reconocido con el premio Xavier Villaurrutia y la Beca Guggenheim.

El reparto de esta historia de 110 minutos es encabezado por Sam Louwyck y Erwan Kepoa. “Es especialmente significativo poder presentar la primera adaptación cinematográfica de la novela homónima de Mario Bellatin, una obra que ha marcado a tantos y que sigue dialogando con nuestro presente”, comenta Valencia.

Las Jornadas de los Autores está conformada por once títulos entre estos A veces me entra tristeza, otras veces rebelión (Argentina); Camouflage (Alemania); Dear Ajayi (Nigeria) y Peau d’ homme (Francia).