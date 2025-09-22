Salón de la Plástica dignifica al arte

Un total de 45 creadores de arte en el estado de Chiapas formarán parte del Salón de la Plástica Chiapaneca 2025, esto después de que el Consejo Estatal para las culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) diera a conocer el nombre de los seleccionados.

Detallaron que el jurado calificador concluyó satisfactoriamente la primera etapa del certamen, mediante la dictaminación realizada a partir de las fotografías enviadas a la Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural del Coneculta.

Asimismo compartieron que las y los participantes seleccionados deberán enviar la obra seleccionada con su debido embalaje y lista para su exhibición con ficha técnica desglosada al reverso. Tendrán como fecha límite el 24 de octubre a las 15:00 horas.

Exhibición

Adelantaron que la exposición se llevará a cabo el 6 de noviembre, a las 18:00 horas en la Galería de Arte Contemporánea del centro cultural de Chiapas Jaime Sabines. Durante ese evento se dará a conocer a los ganadores elegidos por el jurado calificador.

En tanto, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas precisó que la convocatoria del Salón de la Plástica Chiapaneca 2025 forma parte de las acciones para dignificar el trabajo de las y los creadores plásticos y proyectar el talento de los jóvenes artistas chiapanecos.

Destacaron que esta convocatoria surge con el fin de estimular el desarrollo de artistas contemporáneos, difundir su obra y conformar el acervo de arte que resguarda el Coneculta.