Salsa, bachata y cumbia en Social Crown

El próximo 12 de septiembre, en el restaurante Mala Fama, en Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo un Social Crown de salsa, bachata y cumbia.

De acuerdo con Paola Ventura Montes, una de las organizadoras, este encuentro contará con talleres, competencias y convivencia entre bailarines, desde las 10 de la mañana. Agregó que ella será la encargada de impartir una clase de bachata en la que enseñara pasos de este estilo de baile. La actividad está dirigida tanto a hombres como a mujeres.

Asimismo, se sumarán otras programaciones como el taller “Impro Lab”, con Javier León, y el “Workshop Social”, con Cristian Bernabé, quien viene desde la Ciudad de México. Destacó que esta es una oportunidad única para disfrutar el baile y la convivencia en al capital chiapaneca.

Cómo ser parte de este evento

Añadió que las entradas ya están a la venta y cuentan con una promoción, ya que algunas opciones incluyen acceso a todas las actividades y otras permiten asistir a una sola actividad. “Ahorita tenemos promociones; algunos pases incluyen acceso a varias actividades, mientras que otros solo dan acceso a mi taller o al taller de salsa. También existe un pase de 700 pesos que incluye todos los talleres y acceso al Social Crown”, expresó.

Perfil

Poala Ventura es una joven de 23 años que ha encontrado en el baile uno de sus pasatiempos favoritos. Lo ha practicado casi toda su vida, habiendo iniciado a la edad de 4 años. En sus inicios practicaba danza hawaiana, lo cual posteriormente facilitó su adaptación a otros ritmos como la bachata.

Su primer acercamiento a este género fue a los 16 años. Al principio, asegura, no le agradaba porque lo consideraba demasiado sensual y ajeno a ella. Sin embargo, tras tomar algunas clases, descubrió una gran conexión con el movimiento, la versatilidad y la capacidad de expresar emociones y sentimientos a través de sus canciones.

Actualmente imparte clases de bachata en su academia de baile Estilo Latino, ubicada en la colonia La Salle de Tuxtla Gutiérrez.