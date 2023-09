El aún esposo de Britney Spears, Sam Asghari, está desempleado después de solicitar el divorcio de la estrella del pop. “No tiene trabajo”, dice la fuente. “No tiene ningún trabajo como actor en este momento”.

De acuerdo con Page Six, Asghari es miembro del sindicato de actores SAG-Aftra, que inició su primera huelga en 43 años a principios de este verano por una disputa con las productoras.

Nos han dicho que el ex entrenador personal terminó el rodaje de su único proyecto próximo, la comedia dirigida por Paul Feig Grand Death Lotto, semanas antes de que comenzara la huelga.

Asghari también tiene un pequeño papel en la serie de Paramount+ Special Ops: Lioness, que rodó a principios de año. La serie comenzó a emitirse en julio con poca fanfarria después de que la huelga provocara la cancelación de su estreno en la alfombra roja.

A principios de este mes que Asghari, de 29 años, y Spears, de 41 decidieron separarse después de solo un año de matrimonio. También salió a la luz que el modelo de fitness estaba “intentando negociar concesiones más allá de su acuerdo prenupcial y amenazando con hacer pública información extraordinariamente embarazosa sobre Britney a menos que le paguen”.

Sin embargo, el representante de Asghari insistió en que las afirmaciones eran “falsas” y que el actor “siempre ha apoyado y siempre apoyará” a Spears, de quien pide una pensión alimenticia.

Mientras que Asghari ha tenido problemas para encontrar trabajo en medio de su divorcio, la cantante ganadora del Grammy sigue reservada y ocupada. El esperado libro de memorias de Spears, The woman in me, sigue en camino de llegar a las tiendas el 24 de octubre.