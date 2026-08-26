Sam Smith se vuelve viral

Durante su estancia en la capital mexicana por su serie de conciertos en el Auditorio Nacional, Sam Smith captó la atención en redes sociales al compartir una experiencia gastronómica en la colonia Roma (Álvaro Obregón 100).

A través de su perfil secundario en redes sociales (sam.served), dedicado a explorar platillos en distintos países, el intérprete documentó su visita a una sucursal de Taquería Orinoco. Smith recorrió las calles de la colonia Roma hasta ingresar al establecimiento de tacos, lugar que ha recibido previamente a otros artistas internacionales como Rosalía y Dua Lipa.

Taquitos

En el sitio, el británico observó el trompo de carne al pastor, al cual comparó con la pata de un elefante. El personal del lugar sirvió la bandeja con las salsas de la casa y los tacos envueltos en tortilla de harina tostada con queso, aguacate y carne. Smith decidió probar las opciones de picante disponibles en la mesa. Aunque inicialmente comentó que la salsa no parecía tan picosa, momentos después sintió el efecto del picor en el paladar.

Al probar el taco, el intérprete destacó la textura crujiente de la preparación y la combinación con los ingredientes. En el video de su plataforma digital, el famoso afirmó: “Probablemente son de los mejores tacos que he comido en mi vida”.

De acuerdo con el video difundido en la cuenta de contenido gastronómico del artista (sam.served), los detalles observados en la grabación muestran como el cantante mostró sorpresa ante el volumen de la carne cocinándose al pastor en la entrada de la taquería.

Degustó directamente con cuchara la variedad de salsas presentadas en recipientes de cristal y expresó un gesto de sorpresa tras ingerir la salsa más intensa de la mesa. Concluyó el video asegurando que la experiencia en el establecimiento capitalino superó sus expectativas gastronómicas.