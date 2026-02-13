Samadhi no estará en el Supernova

Samadhi Zendejas anunció que no participará en el evento Supernova Génesis 2026, programado para el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La famosa, quien era una de las figuras más esperadas en el cartel de boxeo, compartió la noticia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

El duelo entre Zendejas y Alana Flores había despertado gran expectativa entre los seguidores de ambas. La pelea estaba considerada como uno de los principales atractivos de la velada, ya que enfrentaría a una conocida actriz con una de las streamers más activas y exitosas en el circuito de boxeo amateur.

En su mensaje, Samadhi Zendejas agradeció a sus fanáticos por el apoyo recibido desde que se confirmó su participación en el evento. Además, subrayó la importancia del respaldo de su comunidad y los mensajes de aliento que ha recibido en las últimas semanas.