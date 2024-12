Molesto por la mala imagen que le dejó la polémica que vivió con Samadhi Zendejas, Horario Pancheri cree que ella está “viviendo el karma que le corresponde”, ahora que su hermano Adriano atraviesa una serie de acusaciones por presuntas agresiones físicas. Para el actor argentino lo que le pasó con Zendejas fue una injusticia, cuando en octubre del 2023, se afirmó que había dicho que la actriz le parecía “fea”.

Samadhi recibió un mensaje privado de la cuenta de Pancheri, quien se había equivocado de destinatario, y por error habría escrito a la famosa, que leyó la impresión que tenía de ella. Sin embargo, el actor sigue afirmando que no fue él quien envió el mensaje, ya que su cuenta había sido hackeada. “Me hackearon, escribieron a varias personas, cayó Samadhi”, aseguró.

Pese a indicar que él no escribió el mensaje, en su momento, buscó un acercamiento tanto con la actriz, como con su hermano, que mostró su indignación públicamente, para ofrecerles disculpa, la que nunca fue aceptada. “Él me pidió que pidiera disculpas, cosa que hice, cosa que nunca me contestaron, me bloquearon; yo la busqué y no me contestó, a él lo busqué y no me contestó”, señala.

Fue así que sugirió que, ahora que Adriano es acusado por agresión, por parte de dos de sus exparejas, podría ser “una consecuencia del karma”, pues cree fehacientemente que los Zendejas tenían como intención desprestigiarlo. “Ahora que salgan a dar la cara. Ni ella ni él saliendo a hablar… ¿No saldrás a hablar de tu hermano, de lo que pasó? Me mató, me mató, yo no la conozco a ella, no tengo su teléfono, no la sigo, ella no me sigue, me mató, mi reputación la tiró al piso, tantos años de trabajo en México. Un año después, karma”.

De esa manera, pidió a Samadhi que sea congruente y, así como pide a otros hombres respetar a las mujeres, haga lo propio con su hermano. “Ahora me gustaría que este chico pida disculpas a sus mujeres. Él sí agredió. Así como me atacaron”, externó.