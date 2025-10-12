Samii Herrera teme por su integridad

La influencer Samii Herrera rompió el silencio tras confirmar que Ricardo Pérez, actual pareja de Susana Zabaleta, la contactó por mensaje mientras estaba con la actriz. Más allá del escándalo, Samii asegura que ahora vive con miedo: “Es un tema bastante delicado, complicado, porque ya están atacando a mi familia, he recibido amenazas, insultos, ‘hate’ por parte del grupo de esta persona”.
Samii contó que Ricardo la invitó a tomar un café “para aclarar ciertos hechos del pasado”, aunque ella rechazó la propuesta. “Por respeto a mi pareja, le dije que no me interesaba, ya no tengo nada que hablar con él, cada quien carga con sus culpas”, explicó en un encuentro con la prensa.
Abundó que los ataques han escalado al punto de involucrar a sus hijos. “Siento que él ya está rebasando límites, me da molestia y tristeza que se esté metiendo con el tema de mis hijos. Yo los protejo a como dé lugar”, expresó con evidente enojo.