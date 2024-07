Samo, miembro del grupo Camila, asistió a una cita de trabajo en la Condesa, Ciudad de México, acompañado de su equipo. Aunque la reunión duró solo unos 30 minutos, fue suficiente para que el intérprete viviera un episodio desafortunado, pues al regresar al lugar donde estaba estacionada su camioneta, descubrieron que una de las ventanas estaba rota y varias pertenencias habían sido robadas.

El propio compositor documentó la situación en sus redes sociales, donde expresó su impotencia por lo sucedido, además de contar que le sustrajeron computadoras y más equipo que se encontraba dentro de su vehículo.

Ahora, Samo ha dado más detalles respecto al episodio. “Agradezco no haber estado ahí, porque uno no sabe qué intenciones o qué cosas puedan suceder en un robo como este. Se llevaron documentos personales y documentos de trabajo también. Ya no puedes dejar estacionado tu coche en esta ciudad”, dijo molesto a De primera mano.

El famoso, cuyo nombre real es Samuel Parra, comentó que es necesario reforzar la seguridad, ya que el robo ocurrió a pesar de haber pagado el parquímetro. Asimismo, exigió sanciones más severas para los delincuentes. En cuanto a si dejaron sus pertenencias a la vista, el intérprete lo negó: “Seguramente traían algún escáner y vieron que había computadoras, porque esto es lo que identifica los aparatos electrónicos”.

Por otra parte, reveló que algunos conocidos le informaron que esa zona es frecuentemente escenario de asaltos y robos, por lo que pidió atención urgente a la situación. “Sí había una cámara de un negocio justo frente a donde estaba la camioneta. Me encantaría que aparecieran los responsables”, expresó.

No es la primera vez que Samo se enfrenta a algo así, ya que en el pasado fue atracado con violencia en la carretera. A pesar de su inconformidad con la autoridad y la seguridad en la ciudad, Samo mencionó que tras poner la denuncia correspondiente, espera que se pongan en contacto con el local donde estaba situada la cámara y tiene esperanza de que se hallen a los responsables.

“Hay cosas que desafortunadamente no se recuperan, cuando hablamos de lo material nadie te lo regresa. Son horas de trabajo. Debemos tomar precauciones, no se debe vivir confiando en que alguien va a estar vigilando tus cosas. Hay que hacer una denuncia cada vez que nos pasan estas cosas”, concluyó.