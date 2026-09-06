San Andrés: la grieta que mueve la Tierra

La Falla de San Andrés es una enorme fractura de la corteza terrestre que se extiende aproximadamente mil 200 kilómetros a través de California, en Estados Unidos. Forma parte del límite entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana. A diferencia de las zonas donde una placa se hunde debajo de otra, en esta las placas se desplazan principalmente de manera horizontal, una junto a la otra. Este tipo de movimiento se conoce como una falla de deslizamiento lateral o de rumbo.

La placa del Pacífico se mueve generalmente hacia el noroeste con respecto a la placa Norteamericana. Aunque este desplazamiento ocurre lentamente —del orden de unos centímetros al año—, las placas no siempre pueden deslizarse de manera continua.

En determinados puntos, la fricción hace que las rocas queden temporalmente “atoradas”. Mientras las placas continúan intentando moverse, la tensión se acumula. Cuando finalmente las rocas se rompen o se deslizan, la energía almacenada se libera en forma de ondas sísmicas, produciendo un terremoto.

La falla se hizo mundialmente famosa después del terremoto de San Francisco de 1906, uno de los terremotos más destructivos de la historia de California. El movimiento alcanzó una longitud de cientos de kilómetros y provocó graves daños en San Francisco y otras comunidades. Otro terremoto importante ocurrió en 1989, conocido como el terremoto de Loma Prieta. Tuvo una magnitud de 6.9 y causó importantes daños en el área de la bahía de San Francisco.

¿Puede provocar otro gran terremoto?

Los científicos consideran que diferentes segmentos de la Falla de San Andrés y otras fallas de California tienen potencial para producir terremotos importantes. Sin embargo, existe algo fundamental que debemos aclarar: nadie puede saber exactamente cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto.

La ciencia puede estudiar el movimiento de las placas, las fallas y los terremotos del pasado para calcular probabilidades y evaluar riesgos, pero no puede señalar con precisión un día y una hora. Por esta razón, la preparación es una de las herramientas más importantes para reducir los daños.

¿Cuáles serían las consecuencias?

Un terremoto importante asociado con San Andrés podría provocar fuertes movimientos del suelo y daños en edificios, carreteras, puentes, sistemas de agua, electricidad y otras infraestructuras.

La gravedad de los daños dependería de factores como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro, las características del terreno y la calidad de las construcciones. Por eso, vivir en una región sísmica implica estar preparado: contar con un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y saber qué hacer durante un movimiento puede marcar una diferencia importante.

La Falla de San Andrés es un impresionante recordatorio de que nuestro planeta está en constante movimiento. Aunque las placas tectónicas avanzan apenas unos centímetros cada año, durante miles y millones de años ese pequeño desplazamiento puede transformar completamente el paisaje.

Invisible bajo nuestros pies en muchos lugares, esta enorme falla continúa acumulando y liberando energía, mientras los científicos estudian su comportamiento para comprender mejor los terremotos y reducir sus consecuencias.

Una falla que también forma paisajes

Aunque puede representar un enorme peligro para las poblaciones cercanas, el movimiento de la Falla de San Andrés también ha contribuido a transformar el paisaje de California a lo largo de millones de años. Su actividad geológica ha ayudado a desplazar rocas, modificar terrenos y participar en la formación de algunas de las características geográficas de la región. Incluso existen lugares donde el movimiento de las placas puede observarse directamente en el paisaje.

¿Sabías que…?

La Falla de San Andrés no es una sola grieta perfectamente recta. Es un complejo sistema que se extiende por gran parte de California. Algunas partes de la falla pueden moverse lentamente sin producir grandes terremotos, en un fenómeno conocido como deslizamiento asísmico.

El movimiento acumulado durante años puede desplazar considerablemente elementos del paisaje. Carreteras, ríos, cercas y otras estructuras construidas sobre la falla pueden terminar separados o desplazados.