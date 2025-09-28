San Carlos posee obra de Botticelli

El Museo Nacional de San Carlos, de la Ciudad de México, descubrió que posee una obra de Sandro Botticelli (Florencia, Italia, 1445-1510). Se trata de la pintura La Sagrada Familia, que actualmente se puede ver en la recién inaugurada exposición (Des)ordenar la colección desde el género, y se convierte en la primera pintura del artista renacentista en residir en Latinoamérica, y la tercera en el continente americano.

“Es una excelente noticia que la obra se encuentre en México, dentro de los acervos del Museo Nacional de San Carlos, que provienen, en su momento, de los acervos de la antigua Academia de San Carlos”, declaró Jorge Reynoso Pohlenz, director del museo.

La pintura fue sometida a una investigación por el especialista en arte renacentista Christopher Daly, del Museo Metropolitano de Nueva York, quien confirma que se trata de una obra original de Botticelli y que la pintura es un fragmento de una obra mayor que representaba La adoración de los magos, realizada por Botticelli y su taller durante la década de 1490. “Presenta un delicado tratamiento de la pintura visible en las zonas mejor conservadas”, dijo Daly a través de un comunicado de prensa.

Otro argumento del experto, cuya investigación se publicó en The Burlington Magazine, es que la consistencia granulada de la pintura corresponde a las figuras pequeñas de Botticelli de principios y mediados de la década de 1490. No se descarta que la pintura haya sido realizada por ayudantes del artista, pero la obra aun así se integra al corpus del renacentista.

La sagrada familia es un temple sobre tabla de 51.3 x 38 cm, sin marco, forma parte del acervo del museo desde 1971, tras ser donada por herederos del empresario Wenner-Gren.