La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara lanzó una dura crítica hacia Karime Pindter por una serie de comentarios burlones hechos contra la cantante Selena Gómez, quien desde hace varios años enfrenta desafíos de salud a causa del lupus eritematoso sistémico, enfermedad que en 2020 causó la muerte de la hija de la presentadora, Daniela Santiago.

En medio de la cobertura mediática que ha recibido Selena por su rol en la película Emilia Pérez, usuarios de redes viralizaron un fragmento del podcast de Karime Pindter, donde hace comentarios sarcásticos sobre el cuerpo de la estadounidense. “La otra fodongona, qué cree, qué pide... Eso qué tiene que ver (que esté enferma). Mamacita... Ozempic, ‘bypass’. Y no me quieran cancelar, que yo he pasado por todo”, dijo Pindter.

Sin aludir a Karime, Sánchez Azuara mencionó que tras la ceremonia de los Globos de Oro vio un video que le generó molestia. Se refería al fragmento que días antes se viralizó en X, antes Twitter. Aunque admitió que no conocía a los influencers que participaban en el podcast, le dio contexto a su audiencia. “Selena Gómez tiene lupus eritematoso sistémico y ha sido trasplantada de riñón. Las personas que hemos vivido con enfermos de lupus eritematoso sistémico, que es el caso de mi hija (Daniela), que falleció, sabemos el calvario que esto significa”, concluyó.