Sánchez Azuara sufre robo en Polanco

La conductora Rocío Sánchez Azuara fue víctima de un robo en la Ciudad de México mientras hacía compras en una tienda departamental de lujo ubicada en Polanco.

Por tal motivo, trascendió que Rocío habría levantado la denuncia correspondiente, por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México inició con las indagatorias correspondientes.

A decir del periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, el incidente ocurrió hace unos días dentro de una sucursal de El Palacio de Hierro, donde presuntos delincuentes aprovecharon un descuido para sustraerle su bolso.

“Le roban bolsa a @RocioSAzuara en @palaciohierro de Polanco. Ladrones que se encontraban dentro del Centro Comercial le robaron el bolso a la conductora, mientras se encontraba realizando compras hace unos días. Se llevaron tarjetas, dinero, documentos… La @FiscaliaCDMX indaga”, publicó el comunicador.

Por ahora, Sánchez Azuara no ha emitido ningún comentario ni declaración oficial respecto al incidente. El incidente no parece ser un hecho aislado. En redes sociales, varios usuarios han compartido experiencias similares, denunciando robos e intentos de asalto tanto en las inmediaciones del centro comercial, y cuestionando la falta de acción del personal de seguridad.

Uno de los internautas comentó: “No es la primera vez que pasa algo así. Los guardias solo miran y no hacen nada hasta que ya es demasiado tarde”, reflejando la molestia generalizada entre los visitantes del lugar.