Sandalias mexicanas con estilo de los 90

La moda de décadas pasadas sigue siendo gran fuente de inspiración, y estos diseños de marcas nacionales lo demuestran apoderándose de la temporada.

Sandalias mules

Esta temporada, las sandalias que dejan el talón al descubierto regresan a las tendencias, ya sea para usarse de la mano de vestidos fluidos, o bien, bajo una estética urbana con jeans flare y blusa negra transparente.

Sandalias T-Bar

Se trata de un calzado que lleva un tiempo en el guardarropa femenino desde los años 50. Por eso, se les puede utilizar con facilidad junto a jeans flare y camisa corta.

Sandalias de tiras

Se convirtieron en el ingrediente principal de looks relajados y sofisticados. Cindy Crawford las llevaba con vestidos lenceros en alfombras rojas, mientras que Carolyn Bessete las empleaba con jeans acampanados y blusa de cuello alto.

Metalizadas

Si se quiere apostar por elegancia, se pueden combinar con vestidos, pero en caso de querer combinarlas de forma más casual, se recomienda pantalones de mezclilla tipo flare y blusa con apliques.

De tacón cuadrado

Se veían como una alternativa veraniega, pero que mantenía la comodidad. Este discurso ha estado muy presente las últimas temporadas, por lo que el regreso de esta clase de modelos con jeans flare y blusas llamativas en las capitales de la moda no es ninguna sorpresa.

Con plataforma

Las sandalias de ancha plataforma corrida causan un gran impacto, ya sea que se lleven a la manera de los 90, en negro, o bien, se quiera algo más llamativo con estampados y correas para combinar con jeans flare.