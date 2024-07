Sandra Bullock llegó a los 60 años y lo ha hecho de una manera maravillosa, pues no solo luce plena sino también está disfrutando esta nueva etapa. Fue uno de los rostros más cotizados de los años 90 y principios de los 2000, gracias a su carisma y su talento, una combinación que logró conquistar a un público que, en ese momento, tenía muchas estrellas juveniles para elegir.

La ganadora del Óscar como mejor actriz por The blind side (2009) tiene un amplio repertorio de comedias románticas que se han convertido en verdaderos clásicos y entre las que destacan Miss Congeniality (2000), The proposal (2009) y While you were sleeping (1995).

Quizá una de las películas más recordadas dentro de la carrera de la nacida en Virginia, Estados Unidos en 1964, fue la coprotagonizada por Keanu Reeves titulada Speed (1994), la cual pronto convirtió a la pareja en una de las más aclamadas por la crítica y también por el público.

Esta película le abrió las puertas de Hollywood a la joven promesa quien cautivó a todos porque representó un rostro fresco y un talento dispuesto a arriesgarse con otros proyectos.

Los últimos años han sido complicados para la actriz estadounidense, pues en agosto de 2023 murió su pareja, el fotógrafo Bryan Randall a quien había conocido en 2015. La historia de amor fue efímera, pero intensa y esa pérdida hizo que Bullock se replanteara su vida, por lo que tomó distancia de las cámaras y se dedicó de lleno a su familia.

Ahora, con 60 años que cumplió este 26 de julio, la estrella de Bird Box (2018) ha retomado su carrera y todo indica que ya trabaja en la secuela de la cinta Practical magic (1998), donde comparte créditos nuevamente con Nicole Kidman y que llegará a la pantalla grande hasta el próximo año.