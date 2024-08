Sandra Bullock está lista para volver y ya se prepara para regresar a trabajar después de tomarse un descanso de dos años para estar con su familia, formada por sus dos hijos Louis, de 14 años, y Layla, de 11, y cuidar de su fallecida pareja Bryan Randall, quien murió hace casi un año tras una corta batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Una fuente cercana a la actriz dijo a la edición de esta semana de US Weekly que Sandra está preparando su regreso a la vida pública poco a poco. “Está regresando poco a poco a la vida pública. Está entusiasmada con lo que le depara el futuro y está lista para volver al juego”, dijo.

Otra fuente señaló que la estrella de Ciudad Perdida soportó uno de los “momentos más duros” de su vida tras la muerte de su pareja y que necesitaba un tiempo de descanso. “Sandra necesitaba el descanso para estar con su familia y Bryan”, dijo.

Mientras tanto, la actriz aseguró anteriormente que Bryan era el “amor de su vida” mientras hablaba de su falta de urgencia por casarse durante una aparición en el programa de Jada Pinkett-Smith, Red Table Talk, en 2021. “Compartimos dos hijos preciosos, tres niños, su hija mayor Skylar, de 30 años. Es lo mejor que hay. No necesito un papel para ser una pareja devota... No necesito que me digan que esquive el temporal con un buen hombre. Es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos”, aseguró.