Al parecer, la década de los 90 es la nueva veta para el audiovisual mexicano: si el año pasado arribaron a streaming series como Nadie nos va a extrañar, ubicada en el caótico 1994, y la cinta Technoboys, que exploraba el fenómeno de las boybands, ahora 2025 tiene una oferta alusiva relacionada con el amor.

Contigo en el futuro, dirigida por Roberto Girault y que estrena este viernes en la plataforma Prime Video, es una película en la que sus protagonistas, un matrimonio que prácticamente ya se odia, viaja al pasado, ayudado por Cupido, para reencontrarse con ellos mismos. “Fue como revivir un poco la niñez y recordar cosas que veía de chiquita”, dice Sandra Echeverría, estelar de la historia.

Fue una cinta que también conectó con ella por el momento personal que vivía, pues su matrimonio con el rockero Leonardo de Lozanne no pasaba su mejor momento. “Justamente cuando estaba en esta película es cuando me separé de Leo, así que todo lo que estaba viviendo con la idea del divorcio lo trasladé a Elena (su personaje) que era súper fuerte”, dijo. “Fue bonito que en el rodaje todos se sentían mal por mí, pero incluso, creo, la película fue una gran ayuda, una terapia, de entender que todas las parejas pasan por cosas duras y uno tiene que valorar realmente si lo que siente por la otra persona es amor y si vale la pena”, comenta la famosa.

Durante el rodaje, en el que compartió créditos con Michel Brown, interpretando a su pareja; Marianné Cartas y Fernando Cattori, como ellos de jóvenes, Sandra además revivió su infancia. “Aquí el personaje quería ser cantante y yo también, desde muy pequeñita. De esa época me acuerdo mucho de Timbiriche, de las Spice Girls, de Whitney Houston, de la moda que me encantaba, los peinados, las falditas de cuadritos… Cuando en las escenas nos subimos al coche, era recordar cómo era la palanca, el radio, no había tantos celulares, fue un súper viaje al pasado”, comenta.