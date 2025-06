Sandra Itzel no suelta al ex

El drama entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel no acaba. Aunque el actor cubano ya está comprometido con la influencer Nuja Amar, su ex no deja de aparecer con indirectas y declaraciones legales.

En un live de Tiktok, usuarios lanzaron comentarios ofensivos hacia Nuja, pero Sandra habría interpretado que iban dirigidos a ella. Di Monte salió a aclarar en De primera mano que jamás habló mal de su ex. “Todo se tergiversa. La gente atacó a mi mujer con insultos y Sandra se atribuyó los comentarios. Nunca fue contra ella”, aseveró.

Cansado, Adrián confirmó que ya hay una denuncia legal contra Sandra Itzel, por años de declaraciones en su contra. Aunque no dio detalles por temas legales, afirmó que su abogada ya lleva el caso. “Yo ya sané, y le deseo lo mismo. Pero eso no da derecho a difamar”, dijo.

Por su parte, Sandra habló en el matutino Sale el sol, donde la alegría de revelar que ya tiene nuevo galán se vio opacada al confirmar que emprendió otro proceso legal contra Adrián Di Monte, aunque se negó a dar más información.