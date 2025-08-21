Sandra Itzel regresa con “Mis besos”

Luego de un año lleno de éxitos en la televisión mexicana, Sandra Itzel está de vuelta en la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Mis Besos”, una colaboración con Trex e ICC que promete convertirse en un imprescindible de las playlists más encendidas.

Con una mezcla vibrante de ritmos y una energía contagiosa, “Mis besos” marca el regreso de Sandra Itzel a su faceta como solista, tras haber conquistado al público como participante de Master Chef Celebrity y ganar el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”. “Es una canción que guardamos con mucho cariño porque siempre confiamos en su potencial. Esperamos el momento indicado para lanzarla, y por fin llegó. Hoy me siento increíblemente feliz”, compartió. “Estoy feliz de lanzar nueva música y de haber vuelto a los escenarios con mi proyecto como solista. Tenía muchas ganas de este momento y me llena de emoción”, añadió.

El videoclip, dirigido por Saulo Puch Caamal (Saulo Mid), se grabó en un taller mecánico en Naucalpan de Juárez, capturando una estética urbana y poderosa que acompaña perfectamente la energía de la canción.

Con “Mis besos”, Sandra Itzel reafirma su lugar en la escena musical latina y da un paso firme hacia una nueva etapa en su carrera artística.