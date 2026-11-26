La batalla legal de Sandra Itzel contra Nuja Amar y Adrián Di Monte puede tomar rumbo definitivo, tras la primera derrota en los juzgados de la exvocalista de la Sonora Dinamita. Adrián y su pareja dijeron mantenerse firmes en cuanto a su demanda contra Itzel, señalando su presunta culpabilidad en el daño moral contra el actor. “Tuve que tomar acción legal también porque, aunque no lo crean, yo soy hombre, pero también he sufrido violencia a manos de esta persona. Todo lo que dice es mentira, nunca la golpeé, nunca la violenté, nunca pasó. Por eso está demandada”, señaló el cubano.

Victoria

Fue en el programa Todo para la mujer, que uno de los panelistas informó que, la primera instancia de la batalla legal fue ganada por Nuja Ama. “Se dio a conocer que la primera instancia la gana Nuja, Nuja gana este pleito legal en primera instancia en contra de Sandra Itzel. El daño moral y todas las acusaciones que se hicieran en su contra, bueno pues Nuja lleva esta victoria”, aseveró.

Cabe resaltar que aún Sandra Itzel puede apelar, por lo que no significa que la derrota para ella sea definitiva. Los conductores hicieron hincapié que fue importante esta victoria para el matrimonio de Nuja y Adrián.