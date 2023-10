El rapero Santa Fe Klan explicó las razones por las que no ve tan seguido a Luka, el hijo que tuvo con Maya Nazor. “No, pues (me siento) solo, es que no tengo a mi niño”, se sinceró el rapero Santa Fe Klan en una entrevista en la que habló sobre su situación emocional.

Santa Fe Klan, cuyo verdadero nombre es Ángel Jair Quezada Jasso, empezó una relación amorosa con Maya Nazor y ese mismo año presumieron la llegada su primer hijo, Luka; sin embargo, a finales de diciembre de 2022 anunciaron su separación.

La noche de este 15 de octubre, el canal de Youtube de Yordi Rosado publicó una entrevista con Santa Fe Klan en el que habla de la situación actual con su hijo Luka, ya que existen un par de razones por las que no lo ve tan seguido.

¿Por qué no ve tanto a su hijo?

“Ahorita tengo a mi niño, como que siento que ya está creciendo y tengo que estar con él. El día que crezca se va a sacar de onda si me ve con otra persona, quiero que este tiempo él este conmigo”, aseguró el rapero.

En conversación con Yordi Rosado, Santa Fe Klan aseguró que actualmente está enfocado en hacer música y en pasar tiempo con su hijo, pero a veces no tiene tiempo de ver a Luka por algunas cuestiones de su vida profesional y personal, lo que hace que se sienta solo.