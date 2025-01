El cantante Santa Fe Klan y su expareja Maya Nazor continúan enfrentándose en redes sociales, la expareja sigue discutiendo a través de mensajes en Instagram que comenzaron a circular desde el pasado viernes 10 de enero, cuando el rapero denunció que la modelo Maya no lo deja ver a su hijo y que ya está cansado de solo dar dinero y no poder disfrutar tiempo con el menor.

Maya le pide hacer las cosas bien

En medio de la controversia, Santa Fe Klan lanzó la canción titulada “Mi niño”, dedicada a su hijo Luka, lo que generó críticas en su contra porque para muchos el conflicto con Maya ha sido solo una estrategia promocional.

Sin embargo, el pleito entre ellos no ha parado, y a través de redes el rapero de 25 años explotó contra la gente que lo ha criticado y que le ha dado la razón a Maya, quien se encuentra en Europa de vacaciones con Luka. “Pinche raza, no saben ni qué pedo, nomás hablan por hablar; ojalá que nunca les toque sentirse como me siento yo. Por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años, ahorita mismo, que son más de 50 millones. Yo lo que quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo presten unos días. ¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice?”, declaró el famoso.

Además, arremetió por los comentarios que ha recibido por parte de Maya y de la gente por haber crecido en un barrio, y aseguró que la gente que lo conoce sabe que no es una mala persona. “Todo porque crecí en el barrio me juzgan pero ella así me conoció. Yo no soy malo, los que me conocen saben qué onda, yo daría mi vida por Luka”, expresó.

Maya le pidió que dejara de hacerse la víctima, de lastimarla y decir lo del dinero, pues eso es algo con lo que la gente la está atacando, le recordó que no tiene que darle dinero, le pidió que dejara de hacerle daño, que la dejara en paz. Reiteró que jamás le ha negado las convivencias con el niño y le pidió que mejor hiciera las cosas bien, es decir, que dejara de amenazarla, de llegar con gente armada que no tiene permiso de portar armas, y que llegara a ver a su hijo en sus cinco sentidos, sin estar bajo los efectos de las sustancias tóxicas.

También le recordó que a pesar de haber hecho todo lo anterior no le ha negado ver y estar con Luka, y advirtió: “Ya no me voy a quedar callado”.