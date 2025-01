El cantante Santa Fe Klan estrenó una canción horas después de que se originara la polémica con Maya Nazor. El rapero estrenó un nuevo sencillo de musical, de nombre “Mi niño”, el cual es dedicado a su hijo.

Por medio de Youtube, el famoso compartió el video musical, donde expresa su sentir sobre su pequeño, pues “me duele que estás creciendo y yo aquí todavía sufriendo, por cosas del amor”.

¿De qué trata?

La canción retrata el amor y la conexión profunda entre un padre y su hijo. A través de esta el cantante expresa sus sentimientos sobre la paternidad, los desafíos que enfrenta y su compromiso de brindar lo mejor para su pequeño.

Si mi pasado te hace sentir mal, perdón, lo siento. No era esa mi intención, pero de nada me arrepiento… Tal vez yo te fallé porque me rendí en el intento. Y no supe entender que nuestra vida es diferente a la de los demás… Debes comprender los problemas de tus papás”, dice la letra.

Asimismo, lanzó un dardo a su expareja Maya Nazor: “Quiero saber por qué las cosas me ocultan. Yo solamente quiero que tú estés bien”.

Hasta el momento, el video cuenta con 138 mil reproducciones y más de 15 mil “likes”.