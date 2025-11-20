Santa Fe Klan presenta Baile Cholo

En un íntimo concierto, Santa Fe Klan estrenó su disco Baile Cholo. El show estuvo marcado por sentimientos agridulces: por un lado, el amor que le guarda a su pequeño hijo Luka y el resentimiento que le guarda a su expareja, Maya Nazor, por mantenerlo lejos del niño.

El rapero protagonizó la penúltima City Sessions de Amazon en su segunda temporada, donde, además dio un adelanto de las 11 canciones que conforman el álbum que se estrenará el próximo 20 de noviembre en todas las plataformas.

Entre la cumbia que parecen haber nacido para fusionarse con el rap de Santa Fe Klan, “A mi hijo” se robó la noche, tanto por el contenido de su letra como por el mensaje que el cantante dejó antes de interpretarla. “Esta rola que sigue es con mucho amor para mi niño, Luka. Aunque no podemos estar juntos, me da mucha tranquilidad y paz saber que su mamá lo cuida mucho. Les mando un abrazo, siempre van a ser mi familia, los amo”, señaló.

Sin embargo, en el tema con el que despidió la noche, dejó ver que pese a agradecerle a Nazor, el amor que un día le profesó ha dejado de existir y le dedicó “No seré quien canta”, junto a un rudo mensaje. “Esta canción está escrita pa’ una guitarra que ya está vieja, muy usada, muy gastada; pero yo se la dedico a mi ex… a todas, bueno, no a todas, pero a una que otra le queda”, dijo.

Labor social

Santa Fe Klan libre de adicciones; busca apoyar a otros. Baile Cholo, además de tener la particularidad de ser un álbum completamente compuesto por cumbias, es un proyecto que Santa Fe Klan realizó completamente libre de adicciones y con uno de sus temas busca ayudar a otros en la lucha contra las drogas. “Este disco me lo aventé en mis cinco sentidos, ya tiene como tres meses que no tomo, ni fumo, ni nada, neta, hace mucho no andaba así, esta canción se la escribí a la banda de los barrios que anda bien clavada en los vicios, échenle ganas raza, solo por hoy”, dijo antes de cantar “Wuare”.