Santa Fe Klan quiere dúo con Cazzu

La “Jefa”, Cazzu, viene con la mecha corta y junto con Santa Fe Klan anunciaron una explosiva colaboración que traerá a la ex de Christian Nodal a México, y ya se habla de si hará una “tiradera” de grandes proporciones con el rapero mexicano.

Este hecho marcará la reanudación de la carrera musical de la cantante urbana, tras el embarazo y cuidado de Inti, la pequeña que tuvo al lado del exponente mexicano del mariacheño.

Mientras tanto, Nodal viajó a Argentina para estar cerca de su bebé y tener una relación cordial con su expareja; ahora, será Cazzu quien muy pronto estará de regreso en México para dar vida al dueto con Santa Fe Klan, como lo dio a conocer el intérprete guanajuatense en el programa Ventaneando.

Aunque estas personalidades ya tuvieron un acercamiento en el pasado, cuando colaboraron para el sencillo del grupo Los Ángeles Azules llamado “Tú y tú”, ahora le darán un giro.

“Ya estamos hablando. Le voy a mandar una de rap porque ya hicimos una de cumbia y le dije ‘ahora hay que hacer una de rap. Nada de desamor, algo (de) barrio’”, indicó el cantante mexicano.

Alejada

La vocalista sudamericana se alejó del enfoque mediático, y reveló al programa ¡FA!, hace algunos días, que se sintió agobiada por la atención que estaba recibiendo a raíz de la boda de su ex y Ángela.

“Yo hace dos meses que no tengo mis redes sociales en mi celular. No tengo redes... Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como: ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces dije ‘ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”, explicó entonces.

Por lo pronto, Cazzu se reunió con su expareja y padre de Inti. La información la compartió el programa Chisme No Like. “Por primera vez, tras casarse con Ángela Aguilar, Nodal, aunque algunas digan que es mal padre, pasó la tarde con Cazzu e Inti en el rancho de Argentina”, aseguran.