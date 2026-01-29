Santa Fe Klan quiere más familia

Santa Fe Klan es claro con sus objetivos: no ve a otra persona como la madre de sus hijos, solo a Maya Nazor, y estaría dispuesto a agrandar la familia, si es que ella quiere. Fue en el podcast del creador de contenido Gusgri donde el rapero habló sobre hacer crecer la familia.

“Si ya no se pudo seguir ahí haciendo más familia con la Maya, pues hay que seguir buscándole a ver dónde, porque yo sí quiero tener unos 10 o 15”, soltó. “O que se hable, que sean todos de ella aunque ya no tengamos relaciones yo le doy mis... (inseminación). Para que sean hermanos de Luca al cien”.

Santa también habló sobre la pensión de su hijo y cómo su madre, la modelo e influencer, puede gastar el dinero sin problema, aunque muchos digan que ella se aprovecha de la manutención. “Y yo le doy una feria, pero... ¿qué tiene? Yo se la quiero dar. Yo hasta le quiero dar más. Le dije ‘no, dame esa troca y te voy a dar una más chida’. Pues es la mamá de mi niño, es mi familia. Le toca también una feria para que tenga ahí todo para Luca”, dijo, sin dar pie a las dudas.