Santa Fe Klan se siente solo

El rapero Santa Fe Klan habló con franqueza sobre su estado emocional y reconoce que, a pesar del éxito y el dinero, se siente solo y sin rumbo.

Durante una charla en el podcast Doble G, el cantante explicó que no sabe con certeza si lo que vive es ansiedad o depresión, pero sí identifica un vacío que no ha logrado llenar. “Mis papás se separaron. Mis hermanas están en su rollo. Cuando estoy en el barrio se hace de noche y todos se van a su casa”, contó el intérprete.

Santa Fe Klan fue directo al describir cómo se siente actualmente. “Está gacho, ahorita me siento así como sin rumbo. No sé ni dónde vivir, no tengo un cuarto chido, ni una casa chida, no tengo nada ni tengo a nadie. Tengo éxito, tengo dinero, pero no tengo nada y no sé a dónde ir y no sé qué hacer. No tengo una familia que me espere, me siento mal... Según un chingo de morras me quieren, pero luego les veo el colmillo y veo que no me quieren”, confesó.

El cantante expresó que extraña la vida familiar, en especial, al ver a Maya Nazor con su hijo. “Me hace falta una familia, pero no se ha podido”, comentó.