Santa Fe lamenta no estar con su hijo

El rapero Santa Fe Klan compartió su sentir luego de no poder convivir con su hijo durante las festividades del Día de Reyes.

En una entrevista para Gustavo Adolfo Infante y transmitida por De primera mano, el artista reveló que no pudo ver a su hijo Luka debido a que su madre lo llevó de viaje a España, situación que lo dejó conmovido y apenado. “Si lo hubiera podido ver, le hubiera dado muchos regalos, pero su mamá se lo llevó de viaje para allá para España y me pone triste que ella sí puede viajar con él y yo no”, relató el músico.

El intérprete de Guanajuato añadió que, aunque disfruta regalar juguetes a los niños de su barrio, esa alegría no sustituye el deseo de pasar tiempo con su hijo. “No me queda más que estar aquí en el barrio a alivianar a la raza, a los niños de aquí, pero me hubiera gustado estar con mi niño, pero claro, no agarró la onda, pues. Yo pensé que me iba a dejar verlo, pero pues se fueron para España, si no ahí estuviera con él”, enfatizó ante los reporteros presentes.

Santa Fe Klan admitió que la comunidad percibió su ánimo. “La raza se ha de sacar de onda que en vez de que ande aquí en el barrio, estuviera con mi hijo, pero pues ya habrá tiempo, él sabe qué onda”, comentó. “Lo bueno es que está chiquito, pero pues sí me agüita pues de que yo ahorita estuviera con mi niño, pero pues no se dio la oportunidad, si no le hubiera comprado un juguete”.

Una relación con polémica

El vínculo entre Santa Fe Klan y Maya Nazor ha sido objeto de atención pública desde que se convirtieron en padres de Luka en 2022. Tras la separación, ambos afirmaron que buscarían mantener una convivencia cordial por el bienestar de su hijo.

No obstante, la relación se ha visto marcada por desacuerdos sobre la manutención y episodios de tensión expuestos en redes sociales.