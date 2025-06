Santana, muy lejos de tirar la toalla

A sus 77 años, Carlos Santana sigue soñando en grande. En entrevista con Us Weekly en Español, el ícono del rock latino presentó su nueva canción “Me retiro”, una colaboración con Grupo Frontera.

Pero que el título no engañe: no se retira de los escenarios, sino de lo que ya no vibra con su espíritu. “Me retiro de lo que ya no tiene valor emocional”, dice Santana. Y esa filosofía lo guía tanto en su música como en su vida personal.

Con planes de lanzar un Woodstock latino, de Tijuana a Brasil, junto con artistas como Maná, Juanes y Gloria Estefan, Santana busca algo más que un festival: quiere sanar el miedo que, según él, se ha apoderado del mundo. “Todo se puede componer si la gente invierte más en pasar tiempo con su propia luz”, asegura.

Espiritual desde hace décadas, practica la meditación como si fuera un alimento esencial. Cree que todos somos número uno en el corazón de Dios y que la música puede despertar esa chispa divina.

Tras un susto de salud reciente, el guitarrista asegura estar en óptimas condiciones. “Gracias a Dios, estoy mejor que nunca. Mi esposa me ayuda a ponerle más atención al cuerpo, más comida y más agua”, indicó.

Lejos de amedrentarse, Santana se siente “listo y fuerte” para todo lo que viene, como el arranque de su gira Oneness World Tour.