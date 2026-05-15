Santiago Arau expone fotos inéditas

El fotógrafo Santiago Arau (Ciudad de México, 1980) presenta su nueva exposición “Patrimonio. Agua y fuego”, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), conformada por 40 fotografías inéditas del Valle de México.

En un encuentro con medios, Arau explicó que esta muestra se monta en el marco de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y que lleva esos elementos naturales en el título porque “vivimos en un lugar de zona volcánica. Es una visión personal de un territorio que siempre he habitado”.

El fotógrafo, quien acostumbra a capturar estas postales con dron, señala que el paisaje ha ido cambiando. “Algo importante es la sorpresa, al hacer la investigación vi que las montañas que yo veía son volcanes, que la ciudad está rodeada de volcanes como el Cerro de la Estrella y el Ajusco, que eran volcanes. Es un descubrimiento de lo perdido, como el agua”, añade.

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En las fotografías panorámicas se pueden ver el sistema de lagos (Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango, Xaltocan y San Cristóbal) y sus valles (México, Cuautitlán, Tizayuca y Apan) y las sierras de Guadalupe, Tepotzotlán, Nevada, Santa Catarina, Chichinautizin y de las Cruces.

Para Arau, este ejercicio fotográfico no implica un “rescate” del paisaje cambiante, sino “mostrar el territorio para reconocerlo. El cerro de la Estrella siempre estuvo ahí, pero se fueron perdiendo, la mancha urbana los fue borrando del paisaje”.

El fotógrafo señala que junto con sus series previas, Territorios y Patrimonio, comenzó un glosario de espacios, que ahora quiere convertir en un atlas que funcionará como índice “para navegar nuestra gran ciudad”.