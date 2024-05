Por sus ilustraciones para el poema de Alfonso Reyes “Sol de Monterrey”, Santiago Solís obtuvo mención honorífica del Premio de Ilustración de literatura infantil de Sharjah, que se entrega en los Emiratos Árabes Unidos. Así es como el artista no solo lleva a tierras árabes el sol de Monterrey, sino también otros guiños regios: la paloma de Juan Soriano en el Marco, la foto de la fuente de Neptuno, el retrato de una jugadora del equipo Tigres, esculturas de acero y una alusión a los murales de la UANL.

El originario de Durango cuenta que el poema lo eligió, porque ha tenido una larga relación con el texto que considera atemporal, pues por años lo estuvo usando como herramienta para sus clases. Fue en 2023 cuando la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lo invitó a ilustrar esta obra del escritor regio para publicarlo en un libro.

Las 13 creaciones que conforman la publicación fueron pintadas a mano, con acrílicos y al final Solís agregó uno que otro detalle digital. Para el ilustrador, esta técnica permite que su trabajo tenga más esencia, un elemento que, con todo y las prisas de la industria editorial, se aferra a conservar.

“La Universidad se comprometió con el tiempo. Yo les dije que quería hacerlo pintado y ellos me dieron el espacio para acabarlo sin que sea una cosa correteada. Uno pinta con errores, es decir, hay una cosa del azar que ocurre cuando uno trabaja con pintura, es como un objeto vivo, y esto solo se puede lograr con tiempo. Cuando las cosas son muy rápidas, uno acaba haciéndolo digital y acaba perdiendo cierta materia, se vuelve más frío, para mi gusto”, explica Solís sobre su proceso.

Aunque aprecia los beneficios de hacer ilustración digital, considera que puede orillar a crear imágenes repetitivas, pues se tienen acceso a las mismas herramientas y efectos en los programas. También destaca que con la inteligencia artificial aumentará la homogeneización del estilo y recortará los tiempos de entrega de los proyectos. “Creo que puede ser peligrosa la IA porque va a eliminar mucho de la esencia que tenemos de identidad de zona para hacer un estándar”, opina.

El tiempo y el trabajo a mano son elementos que a Santiago Solís le gustaría defender, como miembro del gremio de ilustradores en México, así como la actualización de los tabuladores de pago. “Platicando con otros ilustradores puedo ver que los tiempos en México sí son muy cortitos. En España les dan cuatro o cinco meses para sacar un proyecto, ojalá pudiéramos trabajarlo en equipo y decir (a las editoriales): bueno, no me des cinco meses, pero sí cuatro. Lo otro es el pago porque desde hace un buen rato no se han movido los tabuladores y ahora con la inflación ya no es el mismo dinero”, plantea Solís, y señala que el Festival de Lectura Infantil de Sharjah “tiene su lado misterioso por ser de Medio Oriente”.