﻿﻿
SÍGUENOS
GenteCine

Santita cuestiona la discapacidad

Abril 26 del 2026
Santita cuestiona la discapacidad

María José Cano (Paulina Dávila) no encaja en la idea de “ejemplo de vida”. Tras un accidente que la deja en silla de ruedas, deja a su novio en el altar y rehace su camino lejos de cualquier expectativa que no sea la suya.

Pronto se convierte en Santita, una especie de médico, dispuesta a ayudar a quien lo necesita, pero también a una mujer que toma decisiones incómodas y vive sin pedir aprobación.

Así se presenta Santita, serie dirigida por Rodrigo García, que construye a su protagonista desde la contradicción, pues rompe con la idea de que la discapacidad viene acompañada de pureza o ejemplo moral.

Giro en la historia

El pasado, sin embargo, no se queda atrás. Veinte años después de haber dejado plantado a Alejandro (Gael García), él reaparece en su vida. Ese reencuentro es el punto donde la historia deja de ser solo un retrato de personaje y se convierte en un choque directo con las decisiones que Santita tomó.

Con siete episodios, la serie se mueve entre el drama y el humor negro para cuestionar no solo las relaciones personales, sino el prejuicio social que convierte a las personas con discapacidad en símbolos antes que en individuos.

Fue grabada en la Ciudad de México y Tijuana. El elenco está integrado por Paulina Dávila, Gael García Bernal, Ilse Salas y Erik Hayser.

﻿