Mientras las políticas de Donald Trump en Estados Unidos pretenden segregar, Santos Bravos hace homenaje a la unión de Latinoamérica conformando el grupo con cinco integrantes de distintos países.

Kenneth Lavíll es de México (Veracruz), Alejandro Aramburú es de Perú (Lima), Kaue Penn viene de Brasil, Gabi Bermúdez de Puerto Rico y Drew Venegas de Estados Unidos. Los cantantes forman un “Origami” en el que cada “doblez” une un poco más sus costumbres, que para ellos es lo más interesante del grupo. “Eso es muy bonito porque tenemos la oportunidad de compartir un poco de nuestras culturas, de nuestra música, de nuestras personalidades, ya no solo con nuestros países, sino con el mundo”, dice Kenneth.

Lanzamiento

La banda estrena su comeback “Origami”, canción en la que colaboran con la agrupación de J-Pop & TEAM, que precisamente les representa enaltecer la cultura de sus países. “Siendo un grupo de pop latino, para nosotros es muy importante que nuestra música, nuestra cultura llegue todavía cada vez más lejos, entonces tener una colaboración con &TEAM representa para nosotros cuánto las personas, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, están ahora escuchando y reconociendo la música latina como algo relevante”, señala Kaue.

Estas fusiones, agrega Gabi, enriquecen la música y el arte: “Tener muchas culturas, muchos puntos de vista dentro de una canción... esto es ‘Origami’, y tiene un poquito de la cultura mexicana, mucho de la cultura latina y también tiene mucho de la cultura japonesa, así que la pluralidad es algo muy importante para nosotros y para nuestro arte”.

Con apenas poco más de un año de su creación tras participar en el reality show HYBE Latin, los cantantes se sienten cobijados por el público que los ha apoyado desde “0 %”, su primer sencillo, hasta ahora. Tan comprometidos están que comienzan a involucrarse en la escritura de las letras. “Bueno, ‘Origami’ es nuestro ‘comeback’ y una cosa que nos gusta es cuando decimos ‘caigo del tatami’, que es una superficie para evitar que te duela cuando te caigas. Para nosotros, nuestra audiencia es eso, la cosa que nos soporta”, comparte Alejandro.