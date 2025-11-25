¿Conoces todos los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán? Cada temporada, millones de mariposas monarca emprenden un recorrido impresionante desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos hasta los bosques altos de Michoacán. Su llegada tiñe de naranja los oyameles de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de México.

En el estado de Michoacán hay dos santuarios abiertos al público. Ambos ofrecen rutas bien delimitadas, servicios básicos y paisajes que cambian por completo durante la hibernación de noviembre a marzo. ¡Conócelos!

El Rosario es el santuario más grande y accesible de Michoacán. El ascenso se realiza por las laderas del cerro del Campanario, en un trayecto aproximado de dos kilómetros que puede hacerse a pie o a caballo. El camino pasa entre oyameles, pinos y cedros a más de 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar, un entorno ideal para que las mariposas descansen durante el invierno.

Los guías comunitarios ayudan a ubicar los puntos donde se forman las agrupaciones de monarcas y comparten información sobre su ciclo de vida, amenazas y rutas migratorias. El sitio cuenta con puestos de comida, tiendas de artesanías y sanitarios.

La mejor concentración de mariposas suele observarse entre enero y febrero, aunque el arribo comienza desde noviembre.